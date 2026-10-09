Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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09.10.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Freitagnachmittag ins Plus
Die Aktie von Sonova gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 263,40 CHF.
Das Papier von Sonova konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,1 Prozent auf 263,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'557 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Sonova-Aktie bei 263,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58'373 Sonova-Aktien.
Bei 263,60 CHF erreichte der Titel am 09.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,08 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 38,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,80 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 11,03 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Sonova am 09.10.2026
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