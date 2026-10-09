Sonova Aktie News: Anleger greifen bei Sonova am Mittag zu

Das Papier von Sonova legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 258,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'506 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 260,40 CHF. Bei 257,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 18'907 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 260,40 CHF markierte der Titel am 09.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 0,62 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 37,02 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,80 CHF je Sonova-Aktie.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 11,03 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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