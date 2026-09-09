Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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09.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova wird am Mittwochvormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sonova. Das Papier von Sonova gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 229,80 CHF abwärts.
Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 229,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'735 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 229,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'967 Sonova-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2026 auf bis zu 248,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 29,07 Prozent wieder erreichen.
Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,80 CHF je Sonova-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 10,79 CHF je Aktie in den Sonova-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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