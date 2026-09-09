Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 226,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'585 Punkten steht. In der Spitze fiel die Sonova-Aktie bis auf 226,40 CHF. Mit einem Wert von 230,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'301 Sonova-Aktien.

Bei einem Wert von 248,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 9,54 Prozent wieder erreichen. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,80 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,79 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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