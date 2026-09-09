Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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09.09.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova gibt am Mittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 230,00 CHF abwärts.
Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 230,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'674 Punkten realisiert. Die Sonova-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,00 CHF ab. Bei 230,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 9'491 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 7,83 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 29,13 Prozent wieder erreichen.
Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,79 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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