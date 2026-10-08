Sonova Aktie News: Sonova präsentiert sich am Vormittag fester

Das Papier von Sonova legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 253,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'360 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Sonova-Aktie bis auf 257,00 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'314 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 258,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 1,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 35,78 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,82 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 11,00 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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