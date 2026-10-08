Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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08.10.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 255,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 255,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'436 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 257,00 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 25'342 Sonova-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2026 auf bis zu 258,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,17 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 36,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,82 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.
Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 11,00 CHF je Aktie in den Sonova-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Sonova am 08.10.2026
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