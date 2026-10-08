Sonova Aktie News: Sonova am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 255,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'381 Punkten liegt. Die Sonova-Aktie legte bis auf 257,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 254,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 19'268 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 258,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,28 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,82 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,00 CHF je Sonova-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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