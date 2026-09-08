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Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

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08.09.2026 09:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagvormittag in Rot

Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagvormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 231,60 CHF.

Sonova
231.76 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

Die Sonova-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 231,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'911 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 230,80 CHF. Bei 232,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 2'097 Aktien.

Am 24.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 248,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 6,61 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 163,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,62 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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