Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Sonova-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 231,60 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'839 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sonova-Aktie bis auf 230,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 35'136 Sonova-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 248,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,62 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,80 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,79 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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