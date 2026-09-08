Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagmittag stabil

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Sonova-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 232,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'885 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Sonova-Aktie bis auf 232,20 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sonova-Aktie bisher bei 230,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 232,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'049 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2026 bei 248,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 6,45 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sonova-Aktie mit einem Verlust von 29,74 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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