Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag stärker

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 239,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'300 Punkten steht. Die Sonova-Aktie legte bis auf 242,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 236,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 42'816 Sonova-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 350,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 46,41 Prozent wieder erreichen. Bei 208,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,74 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Sonova am 21.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 11.11.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,85 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch