Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Mittwochvormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 253,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 254,00 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 252,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'859 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 258,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,97 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 55,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,82 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 11,00 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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