Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Sonova legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 253,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'504 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Sonova-Aktie bei 255,80 CHF. Bei 252,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 20'887 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 258,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 2,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 55,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,82 CHF aus.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,00 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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