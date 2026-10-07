Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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07.10.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Anleger greifen bei Sonova am Mittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Sonova. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 253,40 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 253,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'517 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sonova-Aktie bisher bei 255,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'017 Sonova-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 258,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 2,01 Prozent niedriger. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 55,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,82 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.
Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 15.11.2027.
In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 11,00 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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