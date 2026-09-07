Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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07.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova gibt am Vormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 232,40 CHF.
Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 232,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'006 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sonova-Aktie bei 232,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'031 Sonova-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 29,86 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 15.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,79 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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