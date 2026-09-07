Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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07.09.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sonova. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 232,00 CHF.
Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 232,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten realisiert. Die Sonova-Aktie gab in der Spitze bis auf 230,80 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 234,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'564 Sonova-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 248,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 6,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 29,74 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,79 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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