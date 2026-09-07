Sonova Aktie News: Sonova fällt am Montagmittag

Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 231,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'063 Punkten realisiert. Bei 230,80 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 234,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 8'715 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2026 bei 248,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 6,99 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 42,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,80 CHF je Sonova-Aktie.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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