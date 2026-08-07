Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Galderma133539272Lonza1384101SAP345952
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot

Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 09:29:00

Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die Aktie von Sonova zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 234,80 CHF.

Sonova
235.40 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 234,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'502 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 235,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,80 CHF. Zuletzt wechselten 1'847 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 245,70 CHF markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,64 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 30,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,78 CHF.

Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,64 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verloren

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 5 Jahren verloren

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sonova AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten