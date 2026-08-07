Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.08.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Freitagvormittag freundlich
Die Aktie von Sonova zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 234,80 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 234,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'502 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 235,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,80 CHF. Zuletzt wechselten 1'847 Sonova-Aktien den Besitzer.
Bei 245,70 CHF markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,64 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 30,58 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,78 CHF.
Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,64 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verloren
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 5 Jahren verloren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
07.08.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Freitagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SLI aktuell: SLI klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SLI aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SLI-Handel aktuell: Das macht der SLI mittags (finanzen.ch)