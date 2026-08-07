Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Um 09:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 234,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'502 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 235,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,80 CHF. Zuletzt wechselten 1'847 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 245,70 CHF markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,64 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 30,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,78 CHF.

Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,64 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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