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07.08.2026 16:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag in Grün

Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Sonova gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 236,40 CHF zu.

Sonova
235.40 CHF 0.52%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 236,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'560 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sonova-Aktie bis auf 236,40 CHF. Bei 233,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'189 Stück gehandelt.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 245,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 3,93 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,78 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,64 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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