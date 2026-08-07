Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 236,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'560 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sonova-Aktie bis auf 236,40 CHF. Bei 233,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'189 Stück gehandelt.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 245,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 3,93 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,78 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,64 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verloren

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sonova von vor 5 Jahren verloren