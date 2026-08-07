Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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07.08.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittag gesucht
Die Aktie von Sonova gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 235,40 CHF.
Das Papier von Sonova konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 235,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'569 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sonova-Aktie bei 236,40 CHF. Bei 233,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'540 Sonova-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 4,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 44,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.
Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 10,64 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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