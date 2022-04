Sonova Aktie News: Sonova verteidigt Stellung

Die Sonova-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 380.70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 15'769 Punkten steht. Die Sonova-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 383.80 CHF aus. Im Tief verlor die Sonova-Aktie bis auf 377.20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 381.50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 29'862 Sonova-Aktien umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2024 14.27 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Sonova mit Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. Die Gruppe ist im Markt durch ihre Kernmarken Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics und die Marken des Audiological-Care-Geschäfts vertreten, wie zum Beispiel AudioNova, Geers, Boots Hearing Care, Connect Hearing und Lapperre. Gegründet 1947, ist die Gruppe heute weltweit in über 100 Ländern vertreten, beschäftigt mehr als 14’000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. sowie einen Gewinn nach Steuern von CHF 585 Mio.

Redaktion finanzen.ch