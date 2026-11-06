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06.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 284,80 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,5 Prozent auf 284,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'757 Punkten liegt. Bei 282,00 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 285,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'386 Sonova-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 3,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 163,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,77 Prozent.
Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,82 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 11,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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