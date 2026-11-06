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06.11.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Sonova gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 287,00 CHF ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Sonova-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 287,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'742 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 282,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 44'962 Sonova-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 293,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 43,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,82 CHF.
Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 11,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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