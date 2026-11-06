Sonova Aktie News: Sonova verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr rutschte die Sonova-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 287,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'742 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 282,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 44'962 Sonova-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 293,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 43,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,82 CHF.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 11,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sonova-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verdient

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 10 Jahren verdient