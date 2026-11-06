Sonova Aktie News: Sonova am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Die Sonova-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 284,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'613 Punkten realisiert. Bei 282,00 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 285,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 26'574 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 293,80 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 3,31 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Mit Abgaben von 42,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,82 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 11,26 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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