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06.10.2026 09:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagvormittag stärker

Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie von Sonova zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 255,60 CHF.

Sonova
256.06 CHF 1.07%
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Das Papier von Sonova legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 255,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'617 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Sonova-Aktie bis auf 255,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 254,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'714 Sonova-Aktien.

Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 255,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,08 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 163,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,19 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 15.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 10,99 CHF je Aktie in den Sonova-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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