Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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06.10.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Sonova gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sonova konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 252,40 CHF.
Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 252,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'549 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sonova-Aktie bei 258,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,40 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 22'629 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 258,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,46 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Mit Abgaben von 35,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,84 CHF aus.
Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 11,02 CHF je Aktie in den Sonova-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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