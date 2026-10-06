Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Mittag ins Plus

Um 12:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 256,60 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Die Sonova-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 258,60 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'448 Sonova-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2026 auf bis zu 258,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,48 Prozent.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,84 CHF aus.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 11,02 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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