Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’819 0.8%  SPI 19’609 0.8%  Dow 51’414 0.3%  DAX 25’415 0.6%  Euro 0.9360 0.4%  EStoxx50 6’278 0.6%  Gold 4’171 0.8%  Bitcoin 71’603 0.5%  Dollar 0.8311 0.0%  Öl 97.4 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
RWE-Aktie niedriger: Netzbetreiber Amprion holt sich Milliardensumme am Anleihemarkt
SAP setzt auf Work Intelligence: Übernahme von TechWolf beflügelt die Aktie
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
Suche...
ETF Sparplan

Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 12:29:00

Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Mittag ins Plus

Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Mittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sonova. Zuletzt ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 256,60 CHF.

Sonova
256.34 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 256,60 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'669 Punkten steht. Die Sonova-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 258,60 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'448 Sonova-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2026 auf bis zu 258,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,48 Prozent.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,84 CHF aus.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 11,02 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sonova-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sonova AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten