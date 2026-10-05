Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,1 Prozent auf 251,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'452 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 251,20 CHF. Bei 248,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'354 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 255,80 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 1,83 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 35,11 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,83 CHF belaufen.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,97 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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