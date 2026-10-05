Sonova Aktie News: Sonova am Montagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 252,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'466 Punkten tendiert. Bei 253,80 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 248,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'793 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 255,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,83 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,97 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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