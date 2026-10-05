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Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

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05.10.2026 12:29:00

Sonova Aktie News: Sonova reagiert am Mittag positiv

Sonova Aktie News: Sonova reagiert am Mittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sonova. Zuletzt konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 251,40 CHF.

Sonova
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Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 251,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Bei 251,80 CHF erreichte die Sonova-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 17'019 Sonova-Aktien.

Am 30.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 255,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,75 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,97 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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