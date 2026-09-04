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04.09.2026 09:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag kaum bewegt

Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag kaum bewegt

Die Aktie von Sonova zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der Sonova-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 236,60 CHF.

Sonova
235.25 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

Die Sonova-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 236,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'231 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 237,00 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 236,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 1'487 Aktien.

Bei 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 4,82 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 31,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,80 CHF.

Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,74 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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