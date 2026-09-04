Sonova Aktie News: Sonova am Freitagnachmittag billiger

Um 16:28 Uhr rutschte die Sonova-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 235,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'215 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 234,20 CHF ein. Bei 236,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 21'391 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2026 markierte das Papier bei 248,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,44 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,80 CHF je Sonova-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,74 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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