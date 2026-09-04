Sonova Aktie News: Sonova verbilligt sich am Freitagmittag

Die Sonova-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 235,40 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'218 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Sonova-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 234,80 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 236,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'040 Sonova-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 5,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Mit einem Kursverlust von 30,76 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 15.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 10,74 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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