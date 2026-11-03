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03.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 277,40 CHF.
Die Sonova-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 277,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'815 Punkten steht. Die Sonova-Aktie sank bis auf 277,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 280,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'353 Sonova-Aktien den Besitzer.
Am 26.10.2026 markierte das Papier bei 286,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 41,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,81 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Sonova-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 11,29 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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