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03.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Sonova gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sonova-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 278,00 CHF.
Die Sonova-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 278,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 274,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 280,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'644 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,40 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 2,93 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,37 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,81 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 11,29 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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