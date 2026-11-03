Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit Kursverlusten

Die Sonova-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 278,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 274,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 280,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'644 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,40 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 2,93 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,37 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,81 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 11,29 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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