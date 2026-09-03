Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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03.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Sonova gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 236,40 CHF ab.
Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 236,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'172 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Sonova-Aktie bis auf 235,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 235,60 CHF. Bisher wurden heute 3'920 Sonova-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 248,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 4,91 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,81 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.
Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,66 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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