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03.09.2026 16:29:00

Sonova Aktie News: Sonova büsst am Donnerstagnachmittag ein

Sonova Aktie News: Sonova büsst am Donnerstagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 236,40 CHF.

Sonova
235.58 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 236,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'195 Punkten realisiert. Die Sonova-Aktie sank bis auf 235,60 CHF. Bei 235,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 28'880 Sonova-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2026 auf bis zu 248,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 4,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,81 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 10,66 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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