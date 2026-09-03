Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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03.09.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 237,40 CHF an der Tafel.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Sonova-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 237,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'193 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 238,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Sonova-Aktie bei 235,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 235,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 11'568 Sonova-Aktien.
Am 24.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 248,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,81 CHF.
Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,66 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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