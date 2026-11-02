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02.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova büsst am Vormittag ein
Die Aktie von Sonova gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 283,40 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Sonova-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 283,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 280,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 281,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'439 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 286,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 1,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 73,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,81 CHF aus.
Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,28 CHF je Sonova-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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