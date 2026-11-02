Sonova Aktie News: Sonova büsst am Vormittag ein

Um 09:28 Uhr ging es für die Sonova-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 283,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 280,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 281,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'439 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 286,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 1,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 73,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,81 CHF aus.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,28 CHF je Sonova-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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