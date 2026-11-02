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02.11.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Nachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sonova. Zuletzt ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 285,60 CHF.
Die Sonova-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 285,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 286,40 CHF. Bei 281,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37'322 Stück gehandelt.
Am 26.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 286,40 CHF an. 0,28 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,81 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 11,28 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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