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02.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittag freundlich
Die Aktie von Sonova gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 285,40 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 285,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 286,20 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 281,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 20'679 Sonova-Aktien umgesetzt.
Am 26.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 286,40 CHF an. Gewinne von 0,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,81 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 11,28 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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