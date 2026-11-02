Sonova Aktie News: Sonova am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 285,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 286,20 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 281,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 20'679 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 26.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 286,40 CHF an. Gewinne von 0,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,81 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 11,28 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sonova-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verdient

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor 10 Jahren verdient