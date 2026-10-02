Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Sonova-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 249,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'342 Punkten steht. Bei 248,20 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 248,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'944 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2026 markierte das Papier bei 255,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,73 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,83 CHF belaufen.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,97 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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