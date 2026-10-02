Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’660 0.3%  SPI 19’391 0.3%  Dow 50’956 0.1%  DAX 25’232 1.2%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’137 -1.0%  Bitcoin 70’908 0.6%  Dollar 0.8293 -0.2%  Öl 100.8 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Dank nachlassender Zinssorgen: Bitcoin-Kurs steigt über 87'000 US-Dollar auf höchsten Stand seit einer Woche
Kryptokurse am Freitagnachmittag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oura verschiebt Börsengang - was Aktien-Anleger wissen sollten
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
Suche...

Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 09:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Sonova gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sonova-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 249,00 CHF abwärts.

Sonova
247.98 CHF -1.36%
Kaufen Verkaufen

Die Sonova-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 249,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'342 Punkten steht. Bei 248,20 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 248,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'944 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2026 markierte das Papier bei 255,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,73 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,83 CHF belaufen.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,97 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sonova-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sonova AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten