Sonova Aktie News: Sonova am Freitagnachmittag in Rot

Um 16:28 Uhr fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 248,80 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'438 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 247,00 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 248,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24'809 Sonova-Aktien.

Bei 255,80 CHF markierte der Titel am 30.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 2,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,49 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Sonova-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 15.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 10,97 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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