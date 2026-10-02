Sonova Aktie News: Sonova verbilligt sich am Freitagmittag

Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 247,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Sonova-Aktie bis auf 247,40 CHF. Mit einem Wert von 248,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 13'676 Stück.

Am 30.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 255,80 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 3,28 Prozent niedriger. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,83 CHF ausgeschüttet werden.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,97 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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