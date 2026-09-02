Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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02.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochvormittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Sonova. Zuletzt wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 235,40 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 235,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'145 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 235,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,20 CHF. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'547 Stück gehandelt.
Am 24.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 248,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 5,35 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF.
Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 10,64 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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