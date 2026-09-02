Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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02.09.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochnachmittag stärker
Die Aktie von Sonova zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 236,80 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sonova-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'153 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sonova-Aktie bei 238,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 233,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 62'461 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 248,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 4,73 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 163,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 31,17 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.
Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,64 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Sonova am 02.09.2026
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