Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Im SIX SX-Handel gewannen die Sonova-Papiere um 12:28 Uhr 1,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'091 Punkten steht. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 238,80 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 25'922 Sonova-Aktien.

Am 24.08.2026 markierte das Papier bei 248,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 4,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 46,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,64 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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