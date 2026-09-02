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Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

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02.09.2026 12:29:00

Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Die Aktie von Sonova zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 238,00 CHF.

Sonova
237.38 CHF 2.15%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Sonova-Papiere um 12:28 Uhr 1,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'091 Punkten steht. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 238,80 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 25'922 Sonova-Aktien.

Am 24.08.2026 markierte das Papier bei 248,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 4,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 46,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,64 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’415.74 13.99 SVBOKU
Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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