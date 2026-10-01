Sonova Aktie News: Sonova verliert am Vormittag

Das Papier von Sonova gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 250,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'456 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sonova-Aktie bei 250,20 CHF. Bei 250,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'399 Sonova-Aktien.

Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 255,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 1,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 53,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,83 CHF belaufen.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 11,03 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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