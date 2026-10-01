Sonova Aktie News: Sonova fällt am Nachmittag

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 251,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'393 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Sonova-Aktie bei 248,80 CHF. Bei 250,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 25'364 Sonova-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 255,80 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 35,06 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,83 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 11,03 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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